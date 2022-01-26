استطلاع| ردود معظمها غاضبة حول زيارة السفير التركي القبة ولقاءه عقيلة صالح

أخبارليبيا24

شابت العلاقات بين السلطات الليبية في شرق البلاد ودولة تركيا السنوات الأخيرة. وصلت إلى الدعاوى بقطع العلاقات ووصف الدولة التركية بالمحتلة.

وتوقفت الرحلات الجوية والبحرية بين تركيا ومطارات وموانيء شرق ليبيا. إضافة إلى عدم وجود أي تمثيل دبلوماسي لتركيا في الشرق من قنصلية وخلافه.

مؤخرًا زار عدد من النواب دولة تركيا. والتقى السفير التركي نائب رئيس الحكومة حسين القطراني في طرابلس ووعده بزيارة لشرق ليبيا.

وفعلا وصل السفير التركي إلى مدينة القبة. والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحث معه عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

عقب هذه الزيارة توجهنا لمتابعي “أخبارليبيا24” بسؤال عن مدى أهمية هذه الزيارة. وهل تعتبر خطوة لعودة العلاقات مع الجانب التركي وتجاوز الخلافات؟

البداية كانت مع طريق الخلاص الخلاص الذي قال :”عليك نكسة وخلاص باهي والشهداء اللي ضربهم الطيران المسير التركي؟.. آه وخلاص الله يرحم الرجاله وخلاص”.

ويرى Saeed Elshiekhy أن الزيارة تأتي في إطار :”حب المصالح الشخصية فقط لا غير. ربي يرحم الشهداء والخزي والعار للخونة وعباد المال والمناصب”.

ويقول Abdalslam Mdakesh :”نكسة وكارثة، زيارة سفير دولة الاحتلال إلى الشرق. 10 الآف مرتزق يحتل أرضنا ومنازلنا ومعسكراتنا في الغرب لكن المصالح الشخصية غلبت”.

ويرى Abo Amgd :”أعتبر مجلس العار وعقيلة عار على ليبيا”.

ويؤكد الشريف السنوسي :”هناك مرض اسمه الغباء بين قوسين (الاستحمار) فنحن الليبيين أصبنا بهؤلاء (الحمير) الذين لايفهمون في شىء اسمه سياسة. هؤلا الأغبياء قادوا البلاد إلى الجحيم والخراب ومعهم الطبالين عباد الكراسي والمال هولاء الحمير جابوا المرتزقة والاستعمار وأهدروا مال الدولة”. بحسب رأيه.

وتعتقد Fouzia Mohamed :”اللي عندنا كلهم يمشوا بأوامر أسيادهم”.

واتفق كل من Jalal Alhadi و Nosa Ghzlan على أن الزيارة لاتعتبر بداية لعودة العلاقات في حين يراها Jamal Salem :”انبطاح”.

ويقول عبدالسلام الحضيرى :”المهم مصالحة الشعب الليبي”. بينما يقول Yahia Helmy :”أي خلافات ؟؟؟ الإتنين يخدموا عند نفس السيد !!!”.

وتقول الرجاء في الله :”الخلافات هم اللي اصطنعوها وأوهموا الشعب بعبارات هم ليسوا مقتنعين بيها جروا الشباب في حرب راحوا ضحية الطيران التركي. وها هم الآن يخدموا مصالحهم ويقدموا في أوسمة باسم الوفاء لمن كان عدوهم بالأمس”.

وتعتقد هناء حسن أن هذه الزيارة :”تحمل كارثة جديدة. تركيا عدوة الدول العربية

ويرى Suliman Al Jehani أن الأولوية هي المصالحة فيقول :”المفروض المصالحة الوطنية بين الليبين وحل المشاكل وتوحيد الدولة وانتخابات مبكرة جدا. وخروج جميع من كان في المشهد السياسي من المجلس الانتقالي حتى يومنا هذا ويتم انتخاب رئيس الدولة والبرلمان بعناصر ليبيا جديدة لديها خبرة. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه عاشت ليبيا الحبيبة”.

ويقول جمعه بكار :”في السياسة لاعداوة دائمة ولاصداقة دائمة” ويقول Mehemmed Bara :”أي سفير هدفه الأساسي في عمله لصالح بلده أولا. وكل تحركاته بناء على تعليمات رئيسه، ونحن نفسر كما يحلو لنا”.

ويرى عبدالله الزوي :”راه تركيا قتلت إخوتنا بالمسير وسببت لنا الخسارة الكبيرة تركيا راه تحاسب عليها، أرى أيام سود جايه”.

ويؤكد وليد المريمى المريمى بالقول :”أي شيء يخدم مصلحتهم مش مصلحة الليبين يديروه عادي”.

أما طارق بشير يقول :”الحل العسكري ما صارش منا نشوفوا الحل السياسي عادي ما فيها شئ المهم مصلحة البلاد”.

ويقول سمير الشحومي :”تدفع تعويضات وتنسحب من الوطية والخمس ولكل حادث بعدئذ حديث”.

ويقول أبو محمد :”ليس دفاعا عن البرلمان وعقيلة ولكن من باب إحقاق الحق علينا أولا أن نعرف سبب الزيارة وعلاش عقده أصلا. ثم نحكم على ذلك بعد العلم اليقين ولكن مجرد الزيارة لا تعني أن البرلمان رضخ لتركيا. قد تجلس مع أكبر عدو لك على طاولة المفاوضات وهذا موجود في كل العالم”.

ويعتقد الكاسر الكاسر أن :”ما يفهم من دخول السفير التركي لبرقه خاصة. هو أن طرابلس تحت سيطرتنا. يعني المصرف المركزي ومراكز السلطة ومراكز الانتخابات وكل مفاصل الدوله تحتنا. إما تقبلوا بنا نحن الأتراك في ليبيا أو لن نكون هناك ليبيا، وحاليا الصفقات والمساوات تشتغل وكل واحد علي حاله”.