استطلاع | بعد أن لقي فيها العديد من الليبيين مصرعهم.. هل تنجح حكومة الدبيبة في صيانة طريق “الكفرة – تازربو”؟

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

يعاني المسافرين برا والمستخدمين لطريق “الكفرة – تازربو” من تهالك الطريق الذي تسبب في ارتفاع معدل الحوادث المميتة.

عائلة كاملة كانت من ضحايا الطريق المتهالك

ووفقًا للإحصائيات فإن الطريق شهدت 16 حادث مروري في ديسمبر 2021، ما أسفر عن مقتل 13 كان آخر الضحايا عائلة كاملة مكونة من خمس أفراد.

عقب ذلك أصدر رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزير المواصلات بالعمل على تضمين مشروع صيانة وتوسيع طريق الكفرة – تازربو، ضمن مشاريع الوزارة لعام 2022.

المطالبة بتنفيذ المشروع

وطالب الدبيبة، وزير المواصلات باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “بعد أن لقي فيها العديد من الليبيين مصرعهم.. قررت حكومة الدبيبة صيانة وتوسيع طريق الكفرة – تازربو هل تنجح أم يبقى القرار ضمن وعود الحكومة الزائفة؟”.

قال المشارك، Milad Mhamoud: “على العكس هناك العديد من الأعمال قامت بها حكومة الدبيبة لم تقم بها الحكومات السابقة التي كانت تسرق لا غير”، على حد تعبيره.

طريق مختصر للسرقة

أما المشارك، رمضان بوحيا، رأى أن الطريق زهقت فيها أرواح المواطنين وكانت طريقا مختصرا لدخول المال العام في جيوب المسؤولين، على حد وصفه.

رأى المشارك، محمد سراج محمد سراج، أن المشروع سيكون مثله مثل المرتبات التي تتأخر حتى أربعة أشهر”، مشيرا أن الحكومات السابقة لم تقطع المرتبات.

من جانبه يقول المشارك، Fareha Ahmed: “كون الدبيبة لم يصل للرئاسة سينجح ولكن بعدها لا أظن ذلك”.

أما المشارك، عبد الحميد، قال: “أكيد فيها بزنس فلوس على الأقل فيها خمسة مليون دينار رشوة أو شركة تخدم ليه باسم غيره”.

دعاية انتخابية

أما المشارك، AL-Mahdi Al-Slimani رأى أنها مجرد دعاية انتخابية على حساب المواطن وليس من أجل المواطن.

بينما قال المشارك، أبوعبدالله الزياني” “خلوا الطريق لأهله. أهل الفزعة والمعروف يدبروا حالهم وينكم السنين هاللى فاتوا صح النوم حتى لو فيه دعم أعطوهالهم”.

عراب مشروع ليبيا الغد

أما المشاركة، زهرة الحياة، فرأت أن الطريق سيتم انجازه، داعية الله بأن يرزق ليبيا برئيس صالح يصلح حال البلاد والعباد الذي شقوا في حياتهم كثيرا.

وقال المشارك، Mohammad Hossin: “الدبيبة إذا وعد أوفى بالرغم من أن المحيطين بيه معرقلين بشكل لا يوصف. هو وعد بمنحة الزوجة والأبناء ونفذها. ووعد بزيادة مرتبات التعليم ونفذها. وصيانة المدينة الرياضية ببنغازي وحاليا التنفيذ قائم. ووعد طبرق بصيانة محطة تحلية المياه ووصل المبخر رغم أن عقيلة صالح لا يبعد كثيرا عن طبرق”.

بينما رأى المشارك، عبدو الفاخري، أن الدبيبة منذ عام 1997 وهو في الاستثمار العام. ويسرق في مليارات الليبيين، مشيرا أنه أحد عرابي مشروع ليبيا الغد “الوهمي” على حد تعبيره.