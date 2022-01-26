وليامز تبحث إدماج “المليشيات” في المؤسسات الحكومية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، مع لجنة 410 الليبية، الثلاثاء، تسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة”المليشيات“ في المؤسسات الرسمية. وذلك خلال لقاء جرى في قاعدة أبو ستة البحرية في مدينة ‫طرابلس.

وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، ”استمعت من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه إلى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة. على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص“.

1/2 التقيت يوم أمس بلجنة (410) لتسريح وإعادة ادماج التشكيلات المسلحة/القوات المساندة، في قاعدة أبو ستة البحرية في #طرابلس حيث استمعت من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه الى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة/القوات المساندة ، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن… pic.twitter.com/EURil7HYMq — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 26, 2022

نزع السلاح

وأضافت أن ”رئيس اللجنة أكد لي أن ليبيا قادرة على استيعاب جميع الأفراد في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. لكن هذا يتطلب الاستقرار والحد من التدخل الأجنبي“.

موضحة أن ”الاجتماع ناقش أيضًا السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم عمل لجنة نزع السلاح، بما في ذلك تبادل الخبرات مع البلدان الأخرى“.

لجنة 410

وتضم اللجنة 410، التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية. أعضاءً من وزارتي الدفاع والداخلية وعددا من المختصين في الشؤون الاجتماعية والطبية المعنية بتنظيم واستيعاب أفراد المليشيات بمؤسسات الدولة. والعمل على عودتهم للحياة المدنية عبر برامج الدعم النفسي والسلم المجتمعي وتهيئة البيئة المناسبة لعدم الانجرار للعنف والصراعات مجددا.

ووجه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في أغسطس الماضي تعليمات لوزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة، والعمل والتأهيل والتعليم العالي. إضافة إلى وزير الشباب، بشأن ضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة. للبناء على مخرجات عملها واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.

المليشيات

وتضم القوات المساندة عددا من المليشيات من قبيل قوات عملية سرت الجفرة، شعبة الاحتياط في مكافحة الإرهاب، كتيبة الحلبوص، عملية البنيان المرصوص، عملية بركان الغضب، والمجالس العسكرية ، وغيرها.

وكانت محاولات إدماج المليشيات في المؤسسات الحكومية قد فشلت مرارا وتكرارا منذ 2012. بسبب رفض المليشيات دخول عناصرها في المؤسسات بشكل فردي.

في السياق، عبرت ويليامز عبر تغريدة منفصلة، عن ”سعادتها بزيارة مدينة سبها. وقالت ”سعيدةٌ جدًا بزيارتي اليوم إلى سبها، قلب الجنوب ونقطة التقاء مختلف مكونات المجتمع الليبي. من هنا أودّ التأكيد على أهمية أن ينعم أبناء الجنوب بخيرات أرضهم. وأن يحترم الجميع حقوقهم كاملة بلا انتقاص ولا تهميش، مع الالتزام التام بمبادئ التعايش والمواطنة والشراكة والعدالة الاجتماعية“.