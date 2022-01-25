وليامز: على مجلس النواب إعادة الانتخابات لمسارها الصحيح

25 يناير، 2022 8:06 م
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أخبار ليبيا24

طالبت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم.

ودعت وليامز، إلى وضع مسار شامل وجداول زمنية واضحة للانتخابات.

وقالت وليامز، في تغريدة حول لقائها مع سفير مالطا لدى ليبيا، إنها أشارت إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى يونيو من هذا العام.

وكانت وليامز، قد أكدت أمس بعد لقائها مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري. على أن ليبيا ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى وأن على جميع الأطراف الآن التركيز على العملية الانتخابية.

وعلّق مجلس النواب جلسته إلى اليوم بعد الاستماع إلى تقرير لجنة خارطة الطريق. حيث من المقرر أن تقدم الجلسة خارطة طريق نهائية تتضمن موعدًا جديدًا للانتخابات.

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25 يناير، 2022 8:06 م
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