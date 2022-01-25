استطلاع | كيف نتغلب على الماضي في حياتنا؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

ترى لو امتلك المرء “آلة الزمن” فما الذي سيفعله بها؟ لا بد وأنه، حسب ما ذكر موقع “PTB”. سيسافر للماضي ويعيد تدارك أخطائه وسيعيد ترتيب أولوياته بعد أن وضحت الصورة أمامه أليس كذلك؟

وفي العودة إلى الواقع، فـ”آلة الزمن” غير موجودة إلا في أفلام الخيال العلمي، لكن هذا لا يعني أن يعيش المرء حياته نادما على أخطاء ارتكبها وفرص أهملها. فالحياة ما تزال تحمل العديد من الفرص والتجارب التي يمكن أن تجعل من المستقبل القريب أياما أفضل من الماضي البعيد.

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “تخيل يرجع بيك الوقت، وتلقي نفسك في سنة 2008 مثلاً .. شن الحاجة اللي درتها ممكن ما اديرهاش مرة اخرى؟ ” .

وفي هذا الصدد، يقول “Yasmin A Sheikh” للاسف الوقت مايرجعش والندم ماينفعش، ومن أحدي درس قبل المفروض توا يكون فايق .

ولفت إلى أنه ومادام الإنسان يتمتع بصحته وعقله في رأسه يقدر يدير اللي خاطره فيه بغض النظر على المكان والزمان، وندعي ربي أن يكون مزال عندنا نصيب في الأوقات الحلوه زي اللي مرت .

وعبر “علي بن يوسف” عن استيائه من إضاعته لفرصة العمر وهي سفره خارج البلاد ، والعمل بمرتب مغري خارج الوطن…إنها فرصة العمر..ضيعتها.

قرارات خاطئة

وذكرت “Nuha NY” أن سنة “2008” كانت من أحلى الأيام الله، وكنت أدرس في الأول الثانوي تلك الفترة، وعشتها بأجمل تفاصيلها بس اللي تغير في الألفين وأطناش .. كنت مش راح نختار علم النفس كتخصص في الكلية وراح نختار الفرنسي ومش راح نتزوج لين نتخرج .. وأكثر شي نادمة عليه والله اني تزوجت وسيبت قرايتي بس نصيب وبر والدين والحمد لله ع كل حال .

وأوضح “العقرب أسد” سأعمل في أي فرصة عمل ستقابلني وكنت قد رفضتها سابقًا بكل بساطة من غير تفكير وحسن تدبير.

وسأرجع لناس كانوا عز الناس ولازالو كذلك .. بس الدنيا بعدت بينا، حسب قوله .

ومن جهته، قال “حاتم علي” لو يرجع الزمن سأترك أصحاب السوء والفاسدين .. ونزيد نركز في قرايتي ونطور من مواهبي .