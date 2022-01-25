تكنولوجيا جديدة تسمح للمكفوفين بـ”الرؤية” من أذرعهم

أخبارليبيا24

ابتكر فريق بحثي من مركز التكنولوجيا في جامعة ميونيخ التقنية بألمانيا TUM. تقنية جديدة تسمح للمكفوفين، في التعرف على محيطهم من خلال أذرعهم.

وذكر موقع “ Fuentitech“ للأخبار التكنولوجية أن الباحثان مانويل زان. وأرمغان خان، من الجامعة الألمانية. لاحظا أن العصا لا تزال الوسيلة المعتمدة لمساعدة المكفوفين على التنقل في الأماكن العامة، رغم التقدم التكنولوجي الهائل.

وأضاف الموقع أن الباحثان طورا نظاما جديدا يعتقدان أنه يمكن أن يساعد المكفوفين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل أخرى في الرؤية. على التنقل بسهولة في الأماكن العامة، ليكون بديلا عن العصا التقليدية.

وأنشأ الفريق البحثي التقنية الجديدة، من أكمام لمسية تفاعلية، تحتوي على مجموعة من الوسادات الصغيرة تضغط على منطقة الساعد باليد عند ارتداء الأكمام.

وتتصل الأكمام مع نظارات واقية مزودة بكاميرات مزدوجة تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وتنشئ الكاميرات صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد للبيئة المحيطة أمام مستخدم النظارات الواقية.

ثم ترسل الصور إلى جهاز حاسوب صغير يترجم البيانات المرئية إلى بيانات لمسية، حيث يتم إرسالها إلى الأكمام اللمسية.

وتهتز الوسادات كوسيلة لتوصيل البيانات المرئية، حيث عندما تكون الصور أقرب للمستخدم، فإنها تهتز بقوة أكبر من تلك البعيدة.

وعندما يسير شخص يرتدي النظام المطور في نفق، ستبدأ الوسادات في الأكمام اللمسية بالاهتزاز، لتنبيهه بوجود الجدران، فإذا كان يسير في نفق ضيق، فإن الوسادات ستهتز بقوة أكبر ما لو كان واسعا.

وعندما يقترب مستخدم التقنية من المباني ومعالم أخرى في الأماكن العامة، فإن الوسادات بالأكمام ستهتز بقوة أكبر، ومن ثم تتوقف عند مروره في مساحة واسعة.

وأوضح الباحث مانويل زان، أن التقنية المطورة لا تستخدم اليدين أو الأذنين، حيث يمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام كليهما للمساعدة في التنقل.

وأشار إلى أنه نظرا لأن النظام يستخدم كاميرات الأشعة تحت الحمراء، فيمكن استخدامه في الظلام الدامس.

وأظهرت نتائج اختبار التقنية، أن المستخدمين كانوا قادرين على التعامل معها بسهولة، وأصبحوا أكثر كفاءة مع الممارسة.

ونشر الفريق البحثي ملخص الدراسة على موقع arXiv الإلكتروني الخاص بنشر الأوراق العلمية قبل الطباعة