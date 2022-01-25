تعليق جلسة النواب باعتماد (12) شرطاً للترشح  لمنصب رئيس الوزراء

25 يناير، 2022 4:29 م
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مجلس النواب

أخبارليبيا24

أعلن مجلس النواب اليوم الثلاثاء تعليق جلسته باعتماد (12) شرطاً للترشح  لمنصب رئيس الوزراء.

وأكدت مصادر متطابقة أن مجلس النواب صوت خلال الجلسة على عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة

وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون الإثنين المقبل موعدًا لاستلام ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية.

وذكرت المصادر أن الشروط مقدمة من لجنة خارطة الطريق في المسار التنفيذي، موضحة أنه من ضمن الشروط التعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة.

واشترط مجلس النواب ضرورة الحصول على 25 تزكية من أعضاء مجلس النواب لكل مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

25 يناير، 2022 4:29 م
47

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