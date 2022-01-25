تباين الآراء حول التبرع بالأعضاء بعد الموت

أخبار ليبيا24

أظهر استطلاع للرأي أجرته أخبار ليبيا24 عبر حسابيها على فيسبوك تباينًا في الآراء بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث ذهبت آراء المستطلعين بين القبول والرفض بينما البعض أرجع الأمر إلى ما يقوله الشرع.

ووافق 27 بالمائة من المستطلعين على قبول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بينما رفض 18 بالمائة بشكل قاطع الأمر و 18 دعوا إلى ضرورة الرجوع إلى الإفتاء.

آراء المستطلعين

يقول أحد المستطلعين، إن الأمر يتطلب الرجوع للشريعة، هل حرام أم حلال. بينما قال آخر، “ضد، ذلك بأن الشرع قال لا يجوز”.

ورأى مستطلع، ” أنه مع في حال أن الدين والشرع أكد أنه ليس حراما”. وأكد آخر، ” أنا مع الشرع وليس غيره إذا أباح ذلك فأنا معه”.

وجاء رأي مستطلع، “ضد لأن لجسد الإنسان حرمة وتقدير حتى بعد الممات”. ويقول مستطلع، “مع وبما لا يخالف الدين والشرع الحكيم، وباتفاق كل الأطراف ذات العلاقة”.

في المقابل قالت إحدى المستطلعات، ” يا ريت يكون التبرع من الإنسان قبل الوفاء وهذا حلال في الشرع”.

ويقول أحد المشاركين، “مع، في الدين مش حرام الشي هذا طالما إني خلاص بنموت فعادي يستفيد منهم حد ونحصل الأجر”.

الرأي الشرعي

وبالبحث والتقصي، حول شرعية جواز التبرع بالأعضاء بعد الموت، فقد وجدت أخبار ليبيا24، أن هناك تباينا في الآراء بين العلماء، فمنهم مَن أجاز التبرع بأعضاء الجسم، كالكلية والقلب واليد أو الرجل أو غير ذلك، لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية. ومنهم مَن حرمه، رأى أن الإنسان لا يملك نفسه فكيف يجوز له التبرع بأعضائه بعد مماته.