بوقعيقيص: مسودة الدستور رافقها الشقاق في كل مراحلها

25 يناير، 2022 3:03 م
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آمال بوقعيقيص
آمال بوقعيقيص

أخبارليبيا24

قالت عضو ملتقى الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إن مسودة الدستور رافقها الشقاق في كل مراحلها.

وأضافت عبر حسابها على “فيسبوك” :”المسودة قاطعتها بعض المكونات الليبية. وحتى النزاعات القضائية بشأنها  أمام المحاكم التي لم تفصل فيها بإحكام في الموضوع”. 

وتابعت :”والقول بأن المسودة قد تم إقرارها من الهيئة بعد التصويت عليها لم يعد مقبولاً في الشارع الليبي الذي فقد الثقة تماما في كل عملية تصويت بعد فضائح الرشاوى بالجملة”.

وقالت بوقعيقيص أيضًا :”خصوصا وأن التصويت بنعم قد جاء بفارق بسيط مما يرجح الضغوط والمغريات”.

وتؤكد بالقول :”لنواجه الواقع المر. أن الأمانة في ليبيا تندثر وتوشك أن تصبح المستحيل الرابع لذلك يجب أن نعيد النظر في نسبة التمرير في كل تصويت قادم ونبتعد عن النسبة البسيطة”.

وأوضحت :”الخلاصة لا يمكن فرض مشروع دستور جدلي يتم اللجؤ فيه للقضاء في كل سطر ملتبس مدسوس”.

وختمت منشورها :”الدساتير تكون  ناصعة واضحة جلية محبوبة معشوقة  وإلا عشنا بدونها زمناً طويلاً وسننتظر الوصول برضى”.

25 يناير، 2022 3:03 م
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