بليحق: مجلس النواب وضع 12 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة
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قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق. اليوم الثلاثاء إن مجلس النواب وضع 12 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
وأوضح بليحق. أن مجلس النواب قام بإقرار شروط الترسح للرئاسة في جلسة اليوم بحضور 120 نائباً.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب أن الشروط هي:
- أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين.
- ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.
- ألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي.
- ألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة.
- أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.
- أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.
- أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.
- أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.
- أن يقدم إقرار الذمة المالية.