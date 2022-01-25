انفوجرافيك| 5 اتفاقات بين ليبيا ومصر حول حركة تنقل البضائع والأفراد برا
أخبار ليبيا24
اتفقت ليبيا ومصر على خمس اتفاقات بشأن حركة تنقل البضائع والأفراد بينهما برًا عبر معبر أمساعد والسلوم.
وجاءت هذه الاتفاقات، خلال اجتماع عقد بين مصلحتي الجمارك بالبلدين في القاهرة الأيام الماضية. والذي عقد بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية وبتكليف من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.
والاتفاقات هي:
1-دخول البضائع الموردة للشركات الليبية بفتح الاعتمادات المصرفية عن طريق البر.
2-دخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي عن طريق البر.
3 – السماح بدخول سيارات الإسعاف الليبية للأراضي المصرية.
4- تشكيل لجنة من الجمارك الليبية والجمارك المصرية لإعداد خطة تنظيم دخول السيارات الليبية الخاصة.
5- تفعيل النادي الليبي للسيارات واستعمال “التربتك” منه.