السايح: البُروتوكول الصحيّ يخوِّل مُراقبي التَّعليم اتّخاذ بعض الإجراءات حالة تفاقم الوضع الوبائيّ

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قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح. إن البُروتوكول الصحيّ الذي تم اعتماده يخوِّل مُراقبي التَّعليم اتّخاذ بعض الإجراءات حالة تفاقم الوضع الوبائيّ.

وشجَّع السايح على التطعيم للحدّ من اِنتشار العدوى داخل المدارس، وأهمّيّة التطعيم في مواجهة هذه الموجة.

ونبَّه في الخِتام أنه في حالة تفاقَم الوضع الوبائيّ ،واِضطرَّرنا إلى الإغلاق سيشمَل الإغلاق كامل الأنشطة في البِلاد للسَّيطرة على اِنتشار الفيْروس.

وكان وزير التربية والتعليم المُكلّف أحمد أبوخزام. الإثنين الإشاعات التي تبث حول تفاقم الوضع الوبائي في قطاع التعليم.

وقال أبوخزام في كلمة عقب اجتماع موسع :”تم وضعنا في صورة الوضع الوبائي. ومايشاع في صحفات التواصل الاجتاعي من تفاقم الوضع الوبائي عاري تمامًا عن الصحة”.

وأكد وزير التعليم :”الوضع الوبائي بأنه مطمأن ولا يوجد ما يجعلنا في وضع مقلق أو وضع حساس”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع بروتوكل شامل على مختلف مراقبات التعليم في ليبيا من أجل تفادي أي انتشار لهذا الفيروس.

وجدد أبوخزام نفيه لكل مايتم إشاعته عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قائلا :” كل مايشاع عاري عن الصحة، والوزارة ومراقبات التعليم قائمة بدورها والدراسة مستمرة وفق الإجراءات الاحترازية”.