الصين: الحوار الليبي الليبي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة

أخبار ليبيا 24

أكد مندوب الصين بالأمم المتحدة أن الحوار الليبي الليبي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا. مؤكدا دعم بكين لجهود الأمم المتحدة الرامية لدفع الليبيين في هذا الشأن.

ودعا الدبلوماسي الصيني – في كلمته أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية. اليوم الثلاثاء – جميع الأطراف الليبية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل وضع حد للأزمة التي تعيشها بلادهم منذ أكثر. من عشر سنوات.

مضيفا أن الانتخابات مهمة في إطار العملية السياسية. ومع تأجيلها يتطلع الشعب الليبي إلى تنفيذها من أجل الوصول إلى حكم منسق ومستدام.

مشيرا إلى أن تنظيم الانتخابات ما بعد النزاع غالبًا ما يواجه تحديات عدة. ولابد من التحلي بالواقعية عند التحضير للانتخابات في وقت مسبق.

وشجع الدبلوماسي الصيني، جميع الأطراف على الحفاظ على زخم النقاشات والمفاوضات. والتوصل إلى توافق سياسي واسع بالسبل السلمية المرتبطة بالانتخابات من أجل توفير الظروف المواتية لتنظيمها، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمواصلة تقديم كل الدعم المطلوب منها؛ من أجل مساعدة الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

وشدد على التعاون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» للانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت بشكل ممنهج ومسلسل ومنظم ومتوازن.

واعتبر الدبلوماسي الصيني أن إحراز تقدم شامل في العملية السياسية أو في عملية السلام الليبية يتطلب تدعيمًا بالمسار الاقتصادي من أجل ضمان الاستقرار في ليبيا، مرحبًا بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة الإعمار في ليبيا.