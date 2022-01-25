البرلمان يؤكد استمرار تشاوره مع مجلس الدولة لتحقيق التوافق السياسي

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أكد، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، على استمرار التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة وفقاً للاتفاق السياسي ومن أجل تحقيق توافق سياسي.

وأوضح بليحق، أن التشاور سيستمر لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها.

وقال، إن التشاور سيستمر من أجل تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب اليوم عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة.