الأرصاد: استمرار تساقط الثلوج على الجبل الأخضر وسط استمرار موجة الصقيع على ليبيا

25 يناير، 2022 10:33 م
3
الثلوج تزيد مدينة البيضاء بياضًا
الثلوج تزيد مدينة البيضاء بياضًا

أخبار ليبيا24

أعلن، المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تساقط الثلوج، التي تشهدها على مناطق الجبل الأخضر بداية من اليوم الثلاثاء، وسط استمرار موجة البرد على جميع المناطق.

وقال المركز، إن من المنتظر تساقط المزيد من الثلوج على الجبل الأخضر خلال الساعات المقبلة مع أجواء شديدة البرودة على المناطق الشرقية والجنوبية كذلك على مرتفعات جبل نفوسة وتقل فعالية السحب على المدن الغربية اليومين القادمين.

وغطت الثلوج اليوم أغلب المناطق بالجبل الأخضر خاصة في مناطق الفايدية وسيدي الحمرى والقيقيب وبلقس والقبة وشحات والبيضاء.

مشاهد تساقط الثلوج

وتناقل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتساقط الثلوج بالمناطق المذكورة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية وتكّون ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي .

الوسوم
25 يناير، 2022 10:33 م
3

مقالات ذات صلة

الدبيبة يدعو لتشكيل لجان مشتركة بين ليبيا وتشاد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

25 يناير، 2022 9:51 م

تباين الآراء حول التبرع بالأعضاء بعد الموت

25 يناير، 2022 9:34 م

وليامز: على مجلس النواب إعادة الانتخابات لمسارها الصحيح

25 يناير، 2022 8:06 م
مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة السفير جيفري ديلورينتيس

أمريكا تجدد الدعوة للانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

25 يناير، 2022 7:26 م
زر الذهاب إلى الأعلى