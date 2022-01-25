أمريكا تجدد الدعوة للانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا24

دعت، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالالتزام بقراري المجلس 2570 و2571 وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال، مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة السفير جيفري ديلورينتيس. إن بلاده لاتزال متشجعة من التقدم الثابت للجنة العسكرية 5 + 5 وهي تنفذ خطة عملها الشاملة لانسحاب المجموعات المسلحة.

وأضاف، أنها ترحب ببداية عمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإنها تطلع إلى التفعيل الكامل لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار.

https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1485999574523207685

وعقد، مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، جلسة علنية، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الأزمة الليبية.

ومن ضمن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها بعثة المراقبين الدوليين للإشراف على اتفاق تثبيت وقف الإطلاق النار.