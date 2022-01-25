أفضل الأحذية الرياضية لممارسة كرة القدم

أخبار ليبيا 24

إذ كنت من مغرمي كرة القدم وممارستها على المستطيل الأخضر. فأنت بالتأكيد قد اشتريت حذاءً رياضيًّا أو ستفكر في شراء حذاء يتناسب مع حاجتك في ممارسة تلك اللعبة. التي كانت ولا تزال واحدة من أكثر الرياضات – إن لم تكن أكثرها – شعبية في العالم.

وقد صُممت الأحذية الرياضية لتتناسب مع حالة الملاعب التي تمنحك الركض المثالي الذي تريده. بغض النظر عن حالة الملعب الذي تلعب فيه.

تصميمات ومميزات

وتتوافر الأحذية الرياضية بتصميمات ومميزات مختلفة وبأسعار مختلفة لكنها عادة ما تقدم النتائج نفسها، نظرًا لتصميماتها المتشابهة.

وبخصوص الملعب الذي تُمارس عليه اللعبة. يعتمد نوع الحذاء كثيرًا على السطح الذي سيلعب عليه. ومن المهم أن يكون الحذاء مريحًا بمسافة صغيرة بين إصبع القدم ونهاية الحذاء ومساحة كافية حتى لا تضغط أصابع القدم على الجزء العلوي.

أفضل حذاء للعشب الصناعي

حذاء “نايك فانتوم جي تي أكاديمي ديناميك فت” هو حذاء صُنع الجزء العلوي منه من الجلد الصناعي لتحكم أفضل بالكرة. وهو ذو رقبة مريحة بتصميم يتناسب مع شكل القدم. الحذاء له نعل أوسط مصنوع من الإسفنج خفيف الوزن، وهو مناسب لملاعب العشب الصناعي.

وعلى اللاعب اختيار الأحذية التي تناسب أسلوب لعبه ونوع الملعب الذي يلعب فيه. وثمة بعض الأشياء التي يجب على اللاعب أخذها في الحسبان قبل شراء حذائه. على سبيل المثال (مادة صنع الحذاء، ارتفاع الكاحل، نوع الحذاء حسب نوع الأرض التي يلعب عليها).

لكن قبل هذا وذاك يجب أن يكون الحذاء خفيفًا جدًّا وقويًا ورقيقًا ومُشكلاً بشكل مثالي عند التلامس.

أفضل حذاء كرة قدم أديداس

لا شك في أن حذاء “أديداس بيرفورمانس كوبا مونديال” يعد أفضل الأحذية الرياضية التي صممتها شركة أديداس. والذي أسهم في رواج منتجات الشركة بشكل كبير حول العالم.

تنتج أديداس أحذية رياضية رائعة منذ أجيال، وأصدر حذاء كرة قدم كوبا مونديال في العام 1979.

فعند ارتداء “كوبا مونديال” فستشعر بالتأكيد إنك بصحبة أساطير كرة القدم أمثال الفرنسي زين الدين زيدان والأرجنتيني الراحل مارادونا. فقد حرصت أديداس على تعديل الحذاء ليتلاءم مع التطور المهم في سوق الأحذية الرياضية.

وقد صمم “كوبا مونديال” من الجلد المتين مع بطانة اصطناعية تضيف الراحة وتوفر دعمًا إضافيًّا، حيث يوفر دعامات جلدية إضافية تبدأ عند الكعب والتي يتم تضمينها لمتانة أكثر.

يعد “كوبا مونديال” الحذاء الأفضل بدون منازع رغم تعدد الأحذية الرياضية اليوم و تطورها بشكل كبير، لكن يبقى هذا الحذاء هو النسخة الأفضل والأكثر ملاءمة لك.

ويتسم “كوبا مونديال” بتصميم احترافي، وخفة الوزن، وملاءمة رائعة لراحة القدم، كما أنه غير مكلف.

أفضل حذاء كرة قدم نايك

لا يختلف اثنان على أن علامة نايك التجارية من أبرز العلامات البارزة والرائدة في مجال الأحذية الرياضية الرجالية. بحيث تسعى لتكون الأفضل بدون منازع مع توفير ملاءمة رائعة لك. لذا إذ كنت تفضل علامة نايك فإن أفضل اختيار لك حتما هو هذا حذاء نايك هايبرفينوم فانتوم 3 ديناميك فيت Nike Hypervenom Phantom III Dynamic Fit.

يعد هذا الإصدار من شركة نايك من أكثر الأحذية الرياضية رواجًا وإتقانًا. التي لها سمعة بارزة في جميع أنحاء العالم. فهذا الحذاء ارتبط بأفضل اللاعبين والرياضيين في عدد من الألعاب الرياضية بما في ذلك لعبة كرة القدم.

وبرغم أن نايك صممت كثيرًا من الأحذية الرياضية فإن هذا البوت الرياضي يعد من أفضل النسخ والإصدارات التي كسبت بفضله العلامة رواجًا شاسعًا في جميع أنحاء العالم.

صمم حذاء “نايك هايبرفينوم فانتوم 3 ديناميك فيت” من قطعة واحدة بدون توقف، وصمم للتخلص من اللحامات تقريبًا مما يضيف إلى قدرتك على التحكم في الكرة بدقة كبيرة. وعلاوة على ذلك يوفر هذا الحذاء ظروفًا للتهوية المثالية للحفاظ على قدمك بشكل آمن في الحذاء مع الجزء العلوي.

وبوجه عام يوفر “نايك هايبرفينوم فانتوم 3 ديناميك فيت” ملاءمة ديناميكية رائعة ومثالية لقدمك مع خفة وزن ممتازة لتعزز أداءك داخل المستطيل الأخضر.

وبجانب خفة الوزن يتميز هذا الحذاء بسعر معقول، وتصميم عال (من قطعة واحدة)، ناهيك عن كونه متينًا ومثاليًّا لراحة القدم.

أحذية كرة قدم للأطفال

من أفضل أحذية كرة القدم للأطفال ما يلي:

-نايك حذاء ميركيورال إكس سوبرفلاي 6 أكاديمي CR7

صُمم هذا الحذاء من مواد اصطناعية، وبرقبة تلتف حول القدم لمنح دعم واستقرار أكبر. السطح الداخلي للحذاء فهو ذو وسادة مريحة، وخفيفة الوزن. أما النعل السفلي فله بروزات مطاطية لثبات واستقرار أكبر على سطح العشب الصناعي

– نايك حذاء ميركوريال سوبرفلاي 7 سي آر 7 سفاري

هذا الحذاء له سطح علوي ناعم، ويتيح لمنتعله الركلات الدقيقة والمحكمة. ويتوافر الحذاء بأربطة علوية للإغلاق، وهو مزين بشعار العلامة التجارية. رقبة “نايك حذاء ميركوريال سوبرفلاي 7 سي آر 7 سفاري” مصممة بتقنية “ديناميك فت” توفر المقاس المحكم. أما النعل فهو مثالي لملاعب العشب الصناعي.

-“نايك حذاء كرة القدم ميركوريال فيبور13 إيليت نيمار”

بنية هذا الحذاء مريحة جدًّا تلتف حول القدم 360 درجة. وللحذاء سطح علوي من نسيج “فلاينت” يمنحك الراحة، كما يتوافر به طبقة بطانة واحدة تمنح قدمك الثبات، بجانب تقنية “نايك سكين” توفر تحكمًا أكبر بالكرة.

النعل الداخلي مصمم بتقنية “نايك جريب” وتوفر الثبات وتمنع الانزلاق. الحذاء له مقدمة قدم مريحة، وهو مصمم ليلائم جميع الظروف الجوية الجافة والرطبة، كما أن له بروزات ذات زوايا توفر الثبات والاستقرار على الأسطح.

-نايك حذاء كرة القدم فيبور 13 أكاديمي نيمار

صُمم هذا الحذاء بسطح علوي من مواد اصطناعية يوفر تحكمًا أكبر بالكرة، وله نظام أربطة محكم الإغلاق. وللحذاء رقبة حذاء مبطنة، ومزين بشعار “نايك سووش” على الجانب، كما أن له نعلاً سفليًّا مطاطيًّا لملاءمة اللعب على ملاعب العشب الصناعي .