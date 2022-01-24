“Netflix” تؤكد تصوير موسميْن لمسلسل “لعبة الحبار”

أخبار ليبيا 24

أكدت شركة Netflix للفيديو على الإنترنت انطلاق موسم ثان لمسلسل “لعبة الحبار”.

أفاد بذلك أحد رؤساء الشركة، تاد ساراندس، في حديث أدلى به الأسبوع الماضي للصحفيين. حيث أكد الاستمرار في تصوير مواسم أخرى لـ”لعبة الحبار”. قائلا إن كوْن “لعبة الحبار قد ولد وسيعيش مستقبلا”.

وأوضح، تاد ساراندس، أن المسلسل الكوري الجنوبي ينتمي إلى المضمون الترفيهي لشركة Netflix. التي ترى أن له قدرة كامنة على النمو خارج نظام الفيديو على الإنترنت. وذلك على شكل ألعاب فيديو وأفلام ومواد دعائية وغيرها.

وفي نهاية العام الماضي. كان قد صرح مخرج مسلسل “لعبة الحبار” خوان دون هاك. لقناة KBS التلفزيونية بأنه يُجري محادثات مع Netflix بشأن تصوير الموسميْن الثاني والثالث للمسلسل.

يشار إلى أن مسلسل “لعبة الحبار” الكوري الجنوبي يعد من أنجح المشاريع التي عرضت على منصة Netflix. التي سجلت في الأسابيع الأربعة الأولى لعرضه 1.65 مليار ساعة لمشاهدته. ويروي المسلسل قصة سرية لصراع البقاء بعد أن دخلت حياة بعض الناس في مأزق.