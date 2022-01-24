منظمة الصحة العالمية توفر أدوية لمركز طبرق الطبي

24 يناير، 2022 1:42 م
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أحمد العليقي
أحمد العليقي

أخبارليبيا24  خاص

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي. إن المنظمة وفرت أدوية ومعدات طبية لمركز طبرق الطبي وعدد من المستشفيات القريبة.

وأضاف العليقي لـ”أخبارليبيا24″ أن الطلبية تتكون من 20 بند من أدوية أساسية ومحاليل طبية للاستجابة السريعة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار عضو منظمة الصحى العالمية إلى أن عدد أكياس المحاليل الطبية بلغ أكثر من 20 ألف مواطن.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب كل النواقص لدى المستشفيات في ليبيا لتوفير كل النواقص التي يعاني منها قطاع الصحة.

يشار إلى أن هذه الطلبية سبقتها عدد من الطلبيات أبرزها طلبيات مكافحة وباء كورونا عن طريق المنظمة.

24 يناير، 2022 1:42 م
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