الأول من نوعه في الرياض.. مقهى خاص بالكلاب فقط!

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هواية تربية الكلاب وتوفير أفضل سبل العناية والبيئة الترفيهية لهم من قبل بعض العائلات والشباب بالسعودية. كانت السبب الرئيس في فكرة إنشاء المقهى الأول من نوعه في الرياض مقهى الكلاب “باركنج لوت” Barking lot الذي يقع في منتصف الرياض. وتدور فكرته حول زيارة الكلاب مع أصحابها والسماح لهم بالالتقاء بأجواء غريبة ومميزة.

فكرة لوت كافيه

تدور فكرة المقهى المكون من طابقين على استضافة الكلاب من مختلف التصنيفات للالتقاء تحت سقف واحد بوجود أصحابها. حيث يزور المقهى الذي لاقى إقبالاً كبيرًا منذ افتتاحه كل أنواع الكلاب مع محبي الكلاب و يشاهدونها تمرح بكل حرية في أرجاء المقهى.

كما يعد المقهى فرصة لالتقاء هواة مربي الكلاب وتبادل الأفكار حول تربية الكلاب باختلاف أنواعها وفصائلها. فهناك الكلاب الصغيرة، وهناك الكبيرة، وهناك أنواع يتحدث البعض عن أنها من الأنواع النادرة عالميًّا.

الملاحظ في زيارتنا للمقهى وجود عدد من الأطفال المرافقين أيضًا لعائلاتهم. باعتبار المقهى مكانًا ترفيهيًا لهم حيث يشاهدون عدة أنواع من الكلاب تجري وتمرح بكل حرية من حولهم.

الدخول للمقهى

يتطلب من مرتادي المقهى قبل الدخول اختيار أحد أنواع المشروبات المفضلة إليه والتي يقدمه المقهى قبل دخوله. وتعد تذكرة عبور له للداخل بينما يتم احتساب الأطفال مجانًا.

يعم أرجاء المقهى عدد من العاملين والخبراء في التعامل مع الكلاب والمحافظة الدائمة على النظافة.

أجواء المقهى

على أطراف المقهى يجد الزائر عددًا من المقاعد التي يمكن اختيار الجلوس عليها. بالإضافة إلى متعة احتساء القهوة، وبينما يتم الترفيه للكلاب يقدم المقهى خدمة قص شعر وتنظيف واستحمام للكلاب في حال رغب الزائر بذلك. كما يتم عرض مجموعة مميزة لملابس وإكسسوارات الكلاب بالإضافة إلى منتجات الرعاية بهم في حال رغب بشراء بعض المستلزمات.

الجدير بالذكر أن فكرة المقهى كانت لسيدة أعمال كويتية. حيث قررت افتتاح المقهى بعدما لاحظت عدم وجود مثل هذه المحلات في السعودية باحدى زياراتها. بينما هي منتشرة بالكويت وعدد من دول الخليج، لذا قررت افتتاحه وبدأت بتنفيذ الفكرة الأولى بافتتاح مقهى أول في الخبر بالمنطقة الشرقية من السعودية ثم العاصمة الرياض.