في إحاطته أمام مجلس الأمن.. السني: الحكومة ستسلم السلطة لحكومة منتخبة

أخبار ليبيا 24

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن حكومة الوحدة الوطنية ستسلم السلطة رسميا لسلطة جديدة منتخبة.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين. لفت السني إلى أن تضارب المصالح الداخلية واستمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. حال دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأكد السني أنه في ظل غياب الدستور أو قاعدة دستورية بديلة فإن إجراء الانتخابات سيكون صعبا.

وطالب السني الأمم المتحدة بدعم العملية السياسية بفاعلية أكثر لضمان الوصول للانتخابات وتحقيق مطالب الشعب.

وأكد السني أن قضايا جرائم الحرب في البلاد لن تسقط بالتقادم والقضاء الوطني سيحاسب مرتكبيها.