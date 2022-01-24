في إحاطته أمام مجلس الأمن.. السني: الحكومة ستسلم السلطة لحكومة منتخبة

24 يناير، 2022 10:29 م
6

أخبار ليبيا 24

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن حكومة الوحدة الوطنية ستسلم السلطة رسميا لسلطة جديدة منتخبة.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين. لفت السني إلى أن تضارب المصالح الداخلية واستمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. حال دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأكد السني أنه في ظل غياب الدستور أو قاعدة دستورية بديلة فإن إجراء الانتخابات سيكون صعبا.

وطالب السني الأمم المتحدة بدعم العملية السياسية بفاعلية أكثر لضمان الوصول للانتخابات وتحقيق مطالب الشعب.

وأكد السني أن قضايا جرائم الحرب في البلاد لن تسقط بالتقادم والقضاء الوطني سيحاسب مرتكبيها.

24 يناير، 2022 10:29 م
6

مقالات ذات صلة

“Netflix” تؤكد تصوير موسميْن لمسلسل “لعبة الحبار”

24 يناير، 2022 11:25 م

المنقوش تدين الهجوم الحوثي المتكرر على السعودية

24 يناير، 2022 10:04 م

استطلاع | هل تسهم عودة المستشار صالح إلى رئاسة النواب في رفع القوة القاهرة لإجراء الانتخابات؟   

24 يناير، 2022 9:54 م

إنفوغرافيك| تعرف على عدد متلقي جرعات لقاح فيروس كورونا في ليبيا

24 يناير، 2022 9:53 م
زر الذهاب إلى الأعلى