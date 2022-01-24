عقيلة صالح: الحكومة انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر

24 يناير، 2022 2:01 م
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عقيلة صالح
عقيلة صالح

أخبارليبيا24

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين إن الحكومة انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها.

واقترح صالح تشكيل لجنة فنية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لتعديل بعض مواد مشروع الدستور.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وضع موعد حتمي لإجراء الانتخابات حتى بالقوانين التي وضعها مجلس النواب

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال الإثنين الماضي. لايمكن السكوت عن محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة الليبية.

وأضاف صالح :”بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من كتاب ومثقفين ومفكرين وأكاديميين مختصون بالقانون الدستوري. يمثلون الأقاليم الثلاث لصياغة دستور توافقي”.

وأوضح رئيس المجلس. أن هذه اللجنة تساندها خبرات دولية وعربية وأجنبية بحيث تكون قادرة على صياغة دستور توافقي حديث يلبي رغبات وطموحات الليبيين كافة.

24 يناير، 2022 2:01 م
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