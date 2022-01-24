خالد شكشك يحي اليوم العالمي للتعليم

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أحيا ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين اليوم العالمي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، وذلك بحضور خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، ولفيف من قيادات وأعضاء وموظفي الديوان.

واوضحت صفحة الديوان على فيسبوك أن المعهد الوطني للإدارة أحتضن هذه الاحتفالية. والتي بدأت بكلمة رئيسية ألقاها خالد شكشك، بين فيها أهمية هذا اليوم التي تنطلق من أهمية التعليم في حياة المجتمعات.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي الحنيف، هو دين العلم والمعرفة، والذي بدأ بكلمة اقرأ. وجعل المكانة العالية في الدنيا والآخرة لطلبة العلم وأهله.

كما تناول في كلمته استعراضا لبعض الأرقام والإحصائيات التي تدق ناقوس الخطر، وتنبه المجتمع الدولي والمحلي لمشاكل التعليم. وضرورة تكاتف الجهود لإصلاحها،

كما أشار إلى أن اختيار الديوان للاحتفاء بهذه المناسبة كان من خلال هذا اللقاء، والذي سيطرح فيه موضوع فجوة التعليم المحاسبي. إسهاما من الديوان في معالجة القضايا الهيكلية وإحداث التغيير الإيجابي نحو الأفضل.

وتابع ” لم يعد خافيا على الجميع دور الديوان في هذا المجال بصفة عامة، وفي مجال بناء القدرات بصفة خاصة. وذلك من خلال مبادرة لبنة والتي يتم فيها سد الفجوة بين الأساس النظري الذي تلقاه الخريج مع متطلبات العمل المهني بالديوان”.

في حين أكد رئيس الديوان على أن مسؤولية التعليم وتطويره تظل مسئولية وطنية تضامنية. ينبغي ويجب أن تتظافر فيها كل الجهود من أجل مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

كما تم تقديم عرض من قبل مركز البحوث والدراسات بالديوان، تضمن جهود ديوان المحاسبة العملية. في مجال سد فجوة التعليم المحاسبي والارتقاء بمهنة المحاسبة في ليبيا. باعتبارها المحور الأساسي في عمل الديوان.