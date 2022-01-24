حشيش عائم قبالة شاطئ بو السفن غربي بنغازي

24 يناير، 2022 8:21 ص
19

أخبار ليبيا24

أعلن، جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، العثور على كمية من مخدر الحشيش على شاطئ “بوالسفن” غربي مدينة بنغازي.

وأوضح الفرع، الأحد أن العثور على الكمية جاء ورود معلومات مصدرية لأعضاء الفرع بخروج كمية من المواد المخدرة نوع حشيش على شواطئ مدينة بنغازي.

وذكر الجهاز، أن أعضائه وبالتعاون مع مديرية أمن سلوق قمينس تمكنوا من ضبط نحو (38) كيلو غراما من مخدر الحشيش. ولفت إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإخطار النيابة العامة.

علميات بحث عن الحشيش

وأوضحت مكافحة المخدرات، أنها كلّفت الخميس دوريات بإجراء عملية تمشيط واسعة للساحل الشرقي والغربي لمدينة بنغازي.

وقالت إن عمليات التمشيط شملت مناطق قمينس والرقطة والطويلة بالتعاون مع سكانها، كما تم تمشيط الساحل الشرقي رفقة شعبة العمليات البحرية عبر زورق بحري شاملة حتى منطقة طلميثة.

وأهابت مكافحة المخدرات بالمواطنين في المناطق المذكورة الإبلاغ في حال العثور على أي جسم غريب.

الوسوم
24 يناير، 2022 8:21 ص
19

مقالات ذات صلة

دعم أمريكي لوليامز بشأن الانتخابات الليبية

أمريكا تدعم وليامز بشأن تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات الليبية

24 يناير، 2022 10:05 ص
أسعار النفط تسجل ارتفاعات جديدة

برنت يتجه نحو 89 دولارا بعد صعوده لأكثر من واحد بالمائة

24 يناير، 2022 9:02 ص
مقهى خاص بالكلاب

الأول من نوعه في الرياض.. مقهى خاص بالكلاب فقط!

24 يناير، 2022 12:18 ص

ميليشيات بركان الغضب : نرفض تمثيل أي جهة أو تكتل لنا داخل ليبيا وخارجها

23 يناير، 2022 11:45 م
زر الذهاب إلى الأعلى