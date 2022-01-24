بليحق: جلسة النواب خلصت بمطالبة لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. إن جلسة اليوم الإثنين طالبت لجنة خارطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات.

وتابع بليحق :”إذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم”.

ولفت إلى أن اللجنة الدستورية المقترحة تكون من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين ويتم متابعة أعمالها دون التدخل فيه وتحديد مدته.

وذكر أن اللجنة تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب. ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري.

وأوضح المتحدث أن الجلسة خلصت كذلك إلى تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة يوم غدٍ واستلام المستندات المطلوبة.

وأفاد بليحق. أنه بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب وكذلك وكلائهم.

وأوضح. أنه تم التأكيد على مطالبة النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.

وبين أن الجلسة خلصت أيضًا بأن من ينوى الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء.