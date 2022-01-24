المنقوش تستقبل سفير السعودية في تونس لبحث لتعزيز العلاقات

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استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليون الأثنين سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبدالعزيز بن علي الصقر. حيث سلم السفير رسالة من نظيرها الوزير الأمير فيصل بن فرحان. تقتضي بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وبحسب صفحة الوزارة على فيسبوك ناقشت المنقوش خلال لقائها السفير السعودي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس. طرق تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المستقبلية بين المملكة العربية السعودية وليبيا. وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين الشقيقين .

وطرحت الوزيرة نبذة عن مستجدات الوضع السياسي بليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية. وجهود الوزارة والحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديمقراطي.

من جهته، أبدى السفير عبدالعزيز بن علي الصقر،سفير المملكة العربية السعودية بتونس. إعجابه وتقديره لجهود الوزيرة دولياً ومحلياً. مؤكداً على دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

‏وفي سياق متصل ناقشت وزير الخارجية نجلاء المنقوش مع السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ التحديات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.

وبحثت المنقوش خلال الاجتماع مستجدات الوضع الليبي، وسبل إنجاح مسارات التحول الديمقراطي وذلك بدعم من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

في حين استعرضت وزيرة الخارجية والسفير الهولندي جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار.

وتطرقت المنقوش وهوخيوونيخ كذلك إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بين ليبيا وهولندا.