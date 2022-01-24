المنقوش تدين الهجوم الحوثي المتكرر على السعودية

أخبار ليبيا 24

أدانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، الهجوم المتكرر من جماعة الحوثي اليمنية على المملكة العربية السعودية.

وقالت المنقوش في تغريدة لها عبر تويتر، “ندين الهجوم المتكرر من جماعة الحوثي اليمنية على الشقيقة المملكة العربية السعودية”.

وأوضحت المنقوش، أن إصرار الحوثيين على الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد المجتمع الدولي وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

يذكر أن تغريدة المنقوش تأتي عقب استقبالها، للسفير عبدالعزيز بن علي الصقر سفير المملكة العربية السعودية. لدى تونس حيث سلم رسالة من نظيرها الأمير فيصل بن فرحان. تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وناقشت المنقوش خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس. طرق تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المستقبلية بين المملكة العربية السعودية وليبيا. وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين الشقيقين.