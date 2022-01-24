اللافي والمبعوث الإيطالي دعم العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع المبعوث الخاص الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.

كما بحث الجانبان، في حضور السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، سبل دعم العملية السياسية الليبية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسس دستورية توافقية.

لقاء النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي بالمبعوث الخاص الإيطالي إلى #ليبيا @nicolaorlando ، بحضور سفير 🇮🇹 لدى 🇱🇾 السيد جوزيبي بوتشينو

بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعم العملية السياسية الليببة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسس دستورية توافقية، في أقرب وقت ممكن pic.twitter.com/DMhN2kE3eu — Najwa Wheba (@NajWheba) January 24, 2022

جلسة مجلس النواب

ويستعد مجلس النواب، اليوم الإثنين، لعقد جلسة تعرض خلالها لجنة خارطة الطريق تقريرها الأولى الخاص بشأن المرحلة المقبلة.

والتقت المستشار الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، أمس الأحد مع المستشار عقيلة صالح.

وقالت، وليامز إنها شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي.

ودعت وليامز، النوال إلى تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضافت وليامز، إنها شددت على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة. كما أكدت على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع.