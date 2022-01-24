الدبيبة يعطي تعليماته بتسليم نتائج جبر الضرر لتاورغاء

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التقى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين بمكتبه مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك. لبحث أوضاع السكان وأحتياجات البلدية حيث وأعطى الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتسليم نتائج الحصر للجان جبر الضرر. والتسريع بكافة الاجراءات لضمان إعطاء المتضررين حقوقهم.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة فقد ناقش اللقاء جهود حكومة الوحدة الوطنية لجبر الضرر. وبالأخص المتعلقة بمنازل المواطنين.

ونوه المكتب الإعلامي للدبيبة أن اللقاء بحث امكانية إنشاء عدد من المدارس الجديدة بالمدينة.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة قد أشرف الأحد على تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي اللواء 111 مجحفل. الذين تلقوا تدريباتهم بمركز تدريب حمزة بن عبدالمطلب التابع لرئاسة الأركان العامة.

في حين اوضح المكتب الإعلامي للدبيبة أن الأخير وجه كلمة أكد فيها للخريجين فخره واعتزازه بهم كونهم سيكونون حماة للوطن. الذي لن يبنى إلا بجيش ولائه لله ثم للوطن. لا انحياز فيه لفرد أو مدينة أو اي جهة كانت.

وأشار إلى أنه أكد للحضور بأن أمن ليبيا واستقرارها هدف لا مناص منه. وأنه لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذا الوطن مهما كلفنا ذلك.

في حين شدد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بنبذ الحروب قائلاً نعم للسلام ولا للحروب. نعم للبناء والاستقرار والدفاع عن مدنية دولتنا.

وفي سياق ليس ببعيد دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مشروع “اغرس شجرة” في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الحملة تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية ووكالة الجهود التطوعية للشباب التابعة لوزارة الشباب.