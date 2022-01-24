اخليل: “صعاليك” طرابلس سيجتمعون لإعداد بيان خارطة طريق يضمن بقائهم

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قال القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب من مصراتة. العقيد فرج اخليل إن صعاليك طرابلس سيجتمعون بمليشياتهم لإعداد بيان يحدد خارطة طريق.

وأضاف اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”المستفيد الأول والأخير من خارطة صعاليك طرابلس. وضمان بقائهم بمواقعهم وسيطرتهم على مركز صناعة القرار في طرابلس والمركزي”.

وتابع القيادي :”هذا البيان الذي بظاهره التمسك بالدستور والانتخابات والحياة المدنية.، وباطنه سيطرة الهيئة الطرابلسية “العفنة” بمليشياتها على مفاصل الدولة”.

وقال أيضًا :”مليشيات أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية بطرابلس وأعطت الشرعية الدولية لاجتياح العاصمة. ولكن هذه المرة هيهات أزف الوقت والجواب ما تشاهدونه لا ما تسمعون”.

وختم منشوره بالقول :”نحن على أعتاب قيام دولة حقيقية التقت فيها القوى الحقيقية على الأرض. لقيام الدولة ولا مجال للضعفاء أو شذاذ الآفاق”.