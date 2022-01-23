وليامز تناقش مع أعضاء الأعلى للدولة تحديات العملية الانتخابية

23 يناير، 2022 12:26 م
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أعضاء بالأعلى للدولة ووليامز_لقاء
أعضاء بالأعلى للدولة ووليامز_لقاء

أخبارليبيا24

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية.

وقال وليامز عبر حسابها على “تويتر” :”ناقشنا أمس السبت مع أعضاء المجلس الاعلى للدولة بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية”.

وأضاف المستشارة :”شدد أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري”.

وتابعت :”أكدت من جديد على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل. بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

23 يناير، 2022 12:26 م
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