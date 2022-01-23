وزير الاقتصاد يفتتح المعرض الأول للمعايير القانونية بالمنطقة الغربية

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أفتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج السبت المعرض الأول للمعايرة القانونية بالمنطقة الغربية تحت شعار من أجل مستهلك واعي ومحمي من الغش التجاري.

واوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أن المعرض كان بإشراف وتنظيم مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية رقدالين ورعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة الغربية.

في حين أشاد الوزير بجهود القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين بهدف تعزيز ثقافة حماية المستهلك لدى المواطن.

وأشار الحويج إلى أن تنظيم معرض المعايرة القانونية سيكون سنوياً مشددا على ضرورة تطوير مختبرات ومعامل المعايرة بالمراقبات وفق التطورات العالمية الحديثة ووضع برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية واضطلاع مراقبات الاقتصاد والتجارة بدورها في مراقبة السوق المحلي.

وأكد على ضرورة رصد الخدمات وجودة السلع بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي داعياً بلدية رقدالين للمساهمة في اعداد الخارطة الاستثمارية بالوزارة. واستغلال الموارد المتوفرة بالبلدية في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة. وتوظيف موقعها الجغرافي في تفعيل تجارة العبور وانشاء منطقة خاصة تسهم في تحقيق التنمية المكانية وخلق فرص توظيف كبيرة.

وشهد المعرض مشاركة مختبرات المعايرة القانونية بمراقبات الاقتصاد والتجارة المنطقة الغربية. وحضور أعضاء مجلس النواب عن بلدية رقدالين ووكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة. وعميد بلدية رقدالين وعدد من مديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة. ومراقب الاقتصاد والتجارة بالبلدية وعدد من مسؤولي القطاعات ومشائخ واعيان المنطقة ولفيف من المهتمين.

في حين عقد الوزير اجتماعاً على هامش المعرض ضمّ مراقبي الاقتصاد والتجارة ببلديات المنطقة الغربية. وذلك في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجهها في أداء عملها. وسُبل تذليلها ومناقشة المقترحات الرامية لدعم المراقبات وتمكينها من تحسين مستوى الخدمات.