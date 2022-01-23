هزة أرضية جديدة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب بحيرة طبريا

أفاد مرصد الزلازل الأردني اليوم الأحد، بأن هزة أرضية جديدة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت بحيرة طبريا، حسبما نقل موقع “هلا أخبار” الاردني.

وأفاد موقع “خبرني” بأن المواطنين في محافظة إربد شمال المملكة، شعروا بهزة أرضية جديدة ظهر اليوم.

وكان مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، أكد لموقع “هلا أخبار” في وقت سابق، حدوث هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في بحيرة طبريا، مساء أمس السبت لتبدأ بعد ذلك مجموعة من الهزات الارتدادية، وقال إن مصدر الهزة الأرضية الذي حدث في تمام الساعة الحادية عشرة و37 دقيقة مساء أمس وعلى عمق 10 كيلومتر في بحيرة طبريا، شعر به سكان شمال المملكة”.