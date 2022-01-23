نادية عمران: السباق الانتخابي أفسدته عدة عوامل

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قالت عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران في تصريحات لموقع عربي 21 القطري. أن السباق الانتخابي أفسدته عدة عوامل أهمها عدم توافر الاشتراطات اللازمة لإجراء الانتخابات. كالوضع الأمني غير المستقر وعدم سيطرة حكومة واحدة على كافة أنحاء البلاد.

وتابعت نادية عمران “أضف إلى ذلك أيضًا عدم وجود قاعدة دستورية توافقية بسبب الصراع. بين مجلسي النواب والدولة كأساس لها وانقسام المجتمع الدولي حول ليبيا”.

وأكدت على أنه عندما يكون الأساس الدستوري صحيحًا لا يهم من يدخل هذا السباق. طالما انطبقت عليه الشروط، بحسب قولها.

وفي سياق ليس ببعيد ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية.

وقال وليامز عبر حسابها على “تويتر” :”ناقشنا أمس السبت مع أعضاء المجلس الاعلى للدولة بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية”.

وأضاف المستشارة :”شدد أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري”.

وتابعت :”أكدت من جديد على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل. بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

يذكر أنه بعد تعثر إجراء الانتخابات في موعدها، انطلقت مساع أممية ومحلية لدفع القطار المتعثر في محطة القوة القاهرة. وسط محاولات لإعادة إطلاقه.

إلا أن موعد انطلاقه، تباينت حوله الآراء؛ فبين حراك أممي لوضع يونيو المقبل ساعة الصفر له. تحدث مسؤولون محليون عن خارطة طريق جديدة سيناقشها النواب في جلسته المقبلة غدا. قد تجعل من يونيو موعدًا مستحيلا لإجرائها.

وفي هذا الإطار، أجاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .. عن سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في يونيو المقبل.