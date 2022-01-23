ميليشيات بركان الغضب : نرفض تمثيل أي جهة أو تكتل لنا داخل ليبيا وخارجها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المليشيات التابعة للمنطقة الغربية تمسكها بما يسمي رئاسة الأركان برئاسة الفريق أول محمد الحداد ممثلا وحيدًا لها .

وأكد المليشيات في بيان لها اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه، رفضها تمثيل أي جهة أو تكتل لهم في الاجتماعات التي تعقد داخل ليبيا وخارجها تحت مبررات الوصول لاتفاق سياسي .

وتنصلت الميليشيات المسلحة من تبعيتها لأي شخص آخر في إشارة لوزير الدفاع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

وجاء البيان ممهورا بتوقيع أمراء 18 تشكيل مسلح.

ومن جهته، دعا عبد الحميد الدبيبة، إلى بناء “جيش يكون ولاؤه لله ثم للوطن وليس لشخص أو مدينة أو لأي جهة كانت”. مشدّداً على أن أمن واستقرار بلاده “هدف لا بديل عنه، وسندفع الغالي والرخيص لإنجازه”.

جاء ذلك في كلمته باحتفالية للجيش بمناسبة تخريج نحو 200 منتسب. هذا الحفل حضره، بالإضافة إلى الدبيبة، رئيس الأركان العامة للجيش محمد الحداد، وأمراء المناطق العسكرية.

فيما قال الدبيبة، في كلمته: “شعارنا دائماً نعم للسلام ولا للحروب. نعم للبناء والاستقرار ومدنية الدولة.. حماية بلادنا وأمن حدودها لن يكون إلا بسواعد أبناء الوطن”.