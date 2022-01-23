كورونا يتسبب في إيقاف الدراسة ببلدية حي الأندلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت مراقبة تعليم حي الأندلس، إيقاف الدراسة في مدارس التعليم الأساسي والثانوي في عموم البلدية مدة 15 يوماً، بدءاً من يوم غد الاثنين.

وأوضحت المراقبة أن قرار تعطيل الدراسة جاء نتيجة لتفاقم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية بالبلدية. وفقاً لتقرير اللجنة المُكلّفة من وزارة التعليم بمتابعة الإطار الوبائي بالمدارس.

وشددت المراقبة على ضرورة التزام المعلمين والمعلمات والعاملين بالقطاع بتعليمات الوزارة، فيما يتعلق بالتطعيم الإجباري.

يشار إلى أن ذلك يأتي عقب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد في الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا. عقب تزايد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.