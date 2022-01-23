شبكة واسعة لإثارة الفتن على فيسبوك وانستغرام.. ميتا تفضح الإخوان في ليبيا

أخبار ليبيا24

فضح، تقرير لشركة ميتا، استخدام جماعة الإخوان المسلمين، لشبكة واسعة على منصتي “فيسبوك” و”انستغرام” كمنفذ لإثارة الفتن وتأليب الرأي العام وتأجيج الفوضى داخل ليبيا.

وقالت الشركة، عبر تقرير مفصل، إنها قامت بإزالة شبكة من الحسابات والصفحات والمجموعات، نشأت في تركيا، على صلة وثيقة بحزب العدالة والبناء، هدفها الأساسي هو تضليل الرأي العام في ليبيا لتحقيق أهداف جماعة الإخوان الاستراتيجية.

وأكدت الشركة، الجمعة، أنها أزالت 41 حسابا على “فيسبوك” و133 صفحة وثلاث مجموعات و14 حسابا على “إنستغرام”، انتهكت سياستها ضد السلوك المنسق غير الأصيل.

وأوضحت ميتا، أن هذه الشبكة جاءت ضمن 52 شبكة جاءت من 34 دولة، بما في ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أزالتها خلال 2021.

انتحال شخصيات

وقالت ميتا، إن الشبكة التابعة للإخوان المسلمين والتي تستهدف ليبيا، يقف ورائها أشخاص انتحلوا أسماء شخصيات ومؤسسات عامة، بما في ذلك المطارات والهيئات الحكومية وسياسيون وصحفيون ونشطاء.

وأكدت، أن هؤلاء الأشخاص، وقفوا وراء نشر أخبار وأحداث باللغة العربية حول ليبيا، بما في ذلك تأخر الانتخابات وانتقاد صعود المرأة في السياسة والمجتمع والإعلام.

كما أكدت ميتا، أن هذه الشبكة أنشأت صفحات تزعم أنها تدار من قبل شخصيات عامة نسائية للإدلاء ببيانات تحريضية نيابة عنهن، ثم يستخدمون صفحاتهم الأخرى للإشارة إلى هذه التعليقات الوهمية لانتقادهم، على الأرجح لتشجيع المضايقات.

ارتباط وثيق بالإخوان المسلمين

وقالت ميتا، إنه على الرغم من أن من يديرون تلك الشبكة. حاولوا إخفاء هوياتهم وتنسيقهم، إلا إنها وجدت ارتباطهم مع حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت الشركة، إنها وجدت هذه الشبكة كجزء من تحقيق داخلي في السلوك غير الصحيح المنسق المشتبه به في ليبيا المرتبط بتقارير سابقة عن انتحال الهوية.

وأكدت ميتا، إنها تعلم بأن الأشخاص الذين يسيئون استخدام منصات الاتصال عبر الإنترنت. يسعون جاهدين لتغيير أساليبهم باستمرار للتهرب، مؤكدة أنها توسيع نطاق البحث ليشمل مناطق جديدة في عام 2022.

وأضافت ميتا، أنها تراقب عن كثب الجهود المبذولة لإعادة تواجد تلك الشبكات على “فيسبوك”، وذلك باستخدام الاكتشاف الآلي واليدوي، ولإزالة الحسابات والصفحات المتصلة بالشبكات التي أزالتها في الماضي.