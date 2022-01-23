ستيفاني وليامز تلتقي عقيلة صالح في القبة وتبحث موعد الانتخابات

أخبارليبيا24_متابعات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني وليامز.

واوضح المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن اللقاء عقد بمقر إقامة عقيلة صالح بمدينة القبة. وبحث مع المستشارة الأممية المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار إلى أن اللقاء تناول سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وللسعي لتحقيق الإرادة الليبية. وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

وفي سياق ليس ببعيد ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية.

وقال وليامز عبر حسابها على “تويتر” :”ناقشنا أمس السبت مع أعضاء المجلس الاعلى للدولة بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية”.

وأضاف المستشارة :”شدد أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري”.

وتابعت :”أكدت من جديد على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل. بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

يذكر أن عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران قالت في تصريحات لموقع عربي 21 القطري. أن السباق الانتخابي أفسدته عدة عوامل أهمها عدم توافر الاشتراطات اللازمة لإجراء الانتخابات. كالوضع الأمني غير المستقر وعدم سيطرة حكومة واحدة على كافة أنحاء البلاد.

وتابعت نادية عمران “أضف إلى ذلك أيضًا عدم وجود قاعدة دستورية توافقية بسبب الصراع. بين مجلسي النواب والدولة كأساس لها وانقسام المجتمع الدولي حول ليبيا”.

وأكدت على أنه عندما يكون الأساس الدستوري صحيحًا لا يهم من يدخل هذا السباق. طالما انطبقت عليه الشروط، بحسب قولها.