ذا باتمان الجديد سيكون أطول فيلم سينمائي

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سيكون فيلم “ذا باتمان” الجديد، المرتقب طرحه في شهر مارس المقبل، أطول فيلم سينمائي. من ‏حيث المدة الزمنية يتم طرحه عن “الرجل الوطواط”.‏

في حين أكدت شركة إنتاج الفيلم الأمريكية، “وارنر براذرز”، أن “ذا باتمان” تبلغ مدة عرضه ساعتين و55 دقيقة. ما يجعله أيضا أحد أطول أفلام الأبطال الخارقين على الإطلاق، وفقا موقع “ديدلاين” الأمريكي.

وتفوق فيلم “أفنجرز: إند غيم”، من إنتاج عام 2019، كان أطول قليلا من “ذا باتمان” بثلاث ساعات ودقيقة.

في حين تراهن شركة “وارنر براذرز” بقوة على نجاح فيلمها “ذا باتمان”، الذي يعد الفيلم الوحيد. الذي سيتم افتتاحه على نطاق عالمي واسع في 4 مارس المقبل. وستخصص له عطلة نهاية الأسبوع التالية لحصد إيرادات شباك التذاكر بمفرده دون أفلام منافسة له.

وتعليقا على هذا، يرى كبير محللي وسائل الإعلام في موقع “كومسكور”، بول درجارابيديان. أنه “مع عدم وجود منافسة، فإن “ذا باتمان” لديه “ساحة لعب مفتوحة على مصراعيها. خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وما بعدها”.

في حين يؤكد أن درجارابيديان أن أفلام السلاسل وخاصة التي تتعلق بالأبطال الخارقين. طالما سيطرت على شباك التذاكر في أمريكا حتى أثناء وباء فيروس “كورونا” المستجد. وأظهر التاريخ أن المدة الزمنية الطويلة لا تعيقهم بالضرورة بشكل كبير.

وفيلم “ذا باتمان” من إخراج مات ريفز، وهو من بطولة روبرت باتنسون في دور “الرجل الوطواط”. إلى جانب ممثلين آخرين يجسدون أدوار أعدائه من القصص المصورة، من أبرزهم الأيرلندي، كولين فاريل، في دور “البطريق”.