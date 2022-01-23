العائب : لم أوقع على أي بيانات تدعم حكومة الدبيبة أو ضدها

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت عضو مجلس النواب حليمة العائب توقيعها على البيان الذي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والميديا، والمذيل بعدد من أسماء أعضاء المجلس لدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت العائب لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن ليس لها علم بذلك البيان .. مؤكدة أن البيان مزور وغير صحيح، وأنها لم توقع على أي بيانات تدعم الحكومة أو ضدها.

وعبرت العائب عن استغرابها لانتشار البيان في مؤسسات إعلامية دون التحري عن حقيقة البيان ومصداقيته .. رافضة الزج باسمها في أي بيان أو مذكرة دون علمها وموافقتها.

ونشر بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع “62” نائبا لدعم استمرار حكومة الدبيبة .. مع إجراء تعديلات وزارية تسمح لها بفرض سلطتها على كافة الأراضي الليبية .

البيان الذي لم تتأكد وكالة أخبار ليبيا 24 من صحته، يقترح أن تتولى دول تركيا ومصر والإمارات وقطر رعاية الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

واقترح البيان منح الدبيبة حرية إجراء التعديلات الوزارية مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته .

وأوضح البيان أنه على الحكومة الاتفاق مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات والتوافق مع القيادة العامة لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية .

وأشار البيان إلى أن حكومة الدبيبة تستمر في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات .