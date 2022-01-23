الدبيبة يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاحد الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان “الدستور أولا” في طرابلس، أنه لا يوجد دستور في ليبيا منذ أن ألغاه معمر القذافي عام 1969 .

انتخابات حرة

وقال “اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (…) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة”.

وأضاف “مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور”.

انتخاب أول رئيس

ومن جهته، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن الليبيون كانوا ينتظرون انتخاب أول رئيس لليبيا بفارغ الصبر .. لإيمانهم المطلق بأن التغيير يجب أن لا يتم عن طريق العنف وفرض السلطة بالقوة، بل يريدونها عبر صناديق الانتخابات التي يعبر فيها المواطن عن إرادته الحرة باختيار السلطة التي تحكمه.

وأشار إلى أن المرحلة تحتاج إلى دستور مستفتى عليه شعبيا ليكون الإطار الشامل لكافة القوانين وليوصف حدود الصلاحيات والمدد الممنوحة للسلطات، وكذلك توفير الحد الأدنى من الأمن الذي يضمن للناخب والمرشح العمل بحرية والتنافس بشرف.

ميثاق وطني

وشدد النائب في كلمته أمام المؤتمر على أهمية وجود ميثاق وطني يصيغه النخب من أبناء الوطن .. ويتعهد باحترامه السياسيون وتصدره السلطات التشريعية كوثيقة دستورية مرحلية يتعهد فيها الجميع بصون أمن الوطن واحترام سلطته وقبول نتائج التنافس .. في ظل مصالحة وطنية شاملة لا يدوم سلام بدونها ولا يتحقق استقرار بإهمالها.

وختم اللافي كلمته بالإشارة إلى عقد مضى من الخلافات والحروب أدرك فيه الجميع أنه ليس بإمكان أحد فرض ارادته على الليبيين .. دون مشاركتهم واحتوائهم من خلال الاتفاق على كيفية الاستفتاء على الدستور لوضع القطار على السكة ولينطلق بنا جميعا نحو مستقبل مشرق.

محكمة البيضاء

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في يوليو 2017 .. بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة كون التصويت شابته “مخالفة إدارية”.

مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي، الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء وقضت ببطلان مسودة الدستور.

يشار الى أنه تعذر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في ديسمبر الماضي بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين.