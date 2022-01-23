السفير الهولندي يبدي إعجابه بجهود المنقوش دوليا ومحليًا

23 يناير، 2022 11:17 م
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نجلاء المنقوش - السفير الهولندي
نجلاء المنقوش - السفير الهولندي

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش بمقر الوزارة بطرابلس، سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ.

وقدمت الوزيرة في بداية اللقاء لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية .. وجهود وزارة الخارجية والحكومة الليبية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديمقراطي .

من جانبه عبر السفير الهولندي عن إعجابه وتقديره لجهود الوزيرة دوليا ومحليًا .. مؤكدا على دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا .

من جهة أخرى، تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا .. وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية التي تهم البلدين الصديقين .

23 يناير، 2022 11:17 م
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