مقابل 1500 دولار للفرد الواحد .. تفكيك تشكيل عصابي يمتهن خطف بنغلاديش في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكنت عناصر الأمن بمديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، من تحرير عدد من العمالة الوافدة من بنغلاديش .. كانوا محتجزين في أحد المنازل بمنطقة بوعطني .

وأوضحت المديرية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” .. جاءت عملية التحرير بالتعاون والتنسيق بين عناصر مركز شرطة بوعطني وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي .

فدية 1500 دولار للفرد

وذكر بيان المديرية أن العمال البنغال أفادوا خلال الاستدلال معهم أن أشخاصًا من الجنسية البنغالية .. هم من قاموا باحتجازهم وطلب فدية من ذويهم تقدر بـ1500 دولار للفرد الواحد كي يتم إطلاق سراحهم.

وأضافت أن العمال البنغال كانوا محتجزين داخل منزل بمنطقة بوعطني يخص مواطنًا يُدعى (ف.ع.م.) من مواليد 1975 .. مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العمال المطلق سراحهم وإحالتهم الى جهات الاختصاص .. فيما لا يزال البحث مستمرًا عن المدعو (ف.ع.م) صاحب المنزل وأشخاص من الجنسية البنغالية .

تشكيل غرفة عمل

وأشارت المديرية إلى أنها شكلت غرفة عمل جمعت مركز شرطة بوعطني برئاسة عقيد أحمد النعاس .. وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي برئاسة عقيد أشرف هويدي .. إثر ورود معلومات عن احتجاز العمال البنغال للقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات قبل مداهمة المنزل الذي كان يجري فيه احتجازهم.

شرطة الحدائق

وتمكن مركز شرطة الحدائق، في ديسمبر الماضي، من القبض على تشكيل عصابي بتهمة خطف أكثر من 21 بنغلاديشيًا .

وتقدم مواطن بنغلاديشي الجنسية بشكوى إلى مركز شرطة الحدائق تفيد بتعرض أشخاص من الجنسية البنغلاديشية للخطف .. على يد مجهولين اقتادوهم إلى جهة غير معلومة، وبموجب ذلك تقرر بدء البحث والتحري.

تفاصيل المداهمة

وثبت لأعضاء التحريات قيام شخص بنغلاديشي الجنسية، كان مقيمًا مع المخطوفين في سكن خاص .. بمساعدة التشكيل العصابي خلال عملية الخطف عبر إمدادهم بالمعلومات وتسهيل دخولهم إلى السكن، وبعد ضبطه اعترف بما نُسب إليه ودل على مكان تواجد المخطوفين في أحد المزارع.

وداهم أعضاء التحريات المزرعة واستطاعوا تحرير المخطوفين، وضبط كل أفراد التشكيل العصابي، والانتقال بهم إلى المركز حيث اتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.