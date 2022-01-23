بسبب محمد صلاح ميسي يصف جيمي كاراجر بالحمار

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قال نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، أنه تلقى رسالة من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وصفه فيها بالحمار.

وبحسب شبكة توك سبورتس، علل كاراجر وصف ميسي له بالحمار بعد تفضيله محمد صلاح عليه. ضمن تشكيلته لأفضل فريق في عام 2021.

وقال أسطورة ليفربول السابق إنه تجادل في بداية الموسم بشأن صفقتي انتقال كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد. وليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث يرى أنهما صفقتين غير رائعتين للفريقين.

وأردف كاراجر إن ميسي غير سعيد بذلك، كان ذلك في البرنامج ليلة اختيار التشكيل. وتلقيت رسالة خاصة على إنستغرام من ميسي. لن أعرض رسائل خاصة، لكنه وصفني بالحمار.

وأضاف: “إنه يشاهد البرنامج ليلة الاثنين، لذا آمل أن يشاهده ليلة الجمعة أيضًا، لأنني أحبك جدا يا ليونيل. أنت أعظم لاعب على الإطلاق، وأنا حمار إذا دخلت في مقارنة معك، أنا أتقبل ذلك.. لكنك لست ضمن فريقي الأفضل هذا العام”.

واختتم كاراجر: “أنت لم تلعب بشكل جيد بما يكفي، حتى لو فزت بكوبا أمريكا في الصيف.. هذا لا يكفي لأضعك في التشكيل على حساب محمد صلاح”.

يذكر أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي، اليوم الاثنين.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان جائزة 2021 إلى جوائزه السابقة في أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، و2019).

كانت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، والتي تمنح الجائزة، ألغت الجائزة العام الماضي بسبب قيود فيروس كورونا، لتقيمها هذا العام وتعلن فوز مهاجم برشلونة السابق.