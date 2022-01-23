أهم الاكتشافات الأثرية خلال 2021

أخبارليبيا24

توصل العلماء إلى عدد الاكتشافات الأثرية الهامة خلال 2021 وعلى الرغم من كل المشاكل المرتبطة بـ”كوفيد-19″.

اكتشافات عدة وصفت أنها الأهم التي تم العثور عليها خلال العام المنصرم 2021 ومن هذه الاكتشافات:

1- جيوغليف الهند

عثر على «جيوغليف» ضخم، ربما يكون الأكبر في العالم، في صحراء «ثار» في الهند، يغطي مساحة نحو 51 فداناً (20.8 هكتار)، بالقرب من حدود الهند مع باكستان.

ويتكون من لولبيات عدة، وخط ثعبان يتحرك ذهاباً وإياباً. ويقدر تاريخ الجيوغليف بنحو 150 عاماً، لكن الغرض منه غير واضح. ومن الصعب رؤية الجيوغليف من الأرض.

واكتشف لأول مرة من قبل فريق من العلماء الذين كانوا يحللون المناظر الطبيعية باستخدام «جوجل إرث».

2- المدينة الذهبية المفقودة

اكتشف علماء الآثار «المدينة الذهبية المفقودة» بالقرب من الأقصر (طيبة القديمة)، في مصر.

وعُرفت المدينة باسم «صعود آتون»، حيث أسسها الفرعون أمنحتب الثالث، الذي حكم بين عامي 1391 و1353 قبل الميلاد.

وتحتوي المدينة على العديد من المنازل والمباني الإدارية، ومخبز كبير ومنطقة إنتاج للطوب والعديد من المدافن.

وتشير الوثائق التاريخية إلى أن أمنحتب الثالث كان له ثلاثة قصور ملكية في المدينة، ولا تزال الحفريات الأثرية جارية.

3- مسمار في جذع كعب

عثر علماء الآثار على جثة رجل صُلب عندما كان عمره بين 25 و35 عاماً، في كامبريدجشير، بالمملكة المتحدة.

وعُثر على مسمار مدفوع في واحدة على الأقل من عظام كعبه. ووجد العلماء أن عظام ساقه كانت رقيقة، ما يعني أنه من المحتمل أن يكون مكبلاً بالحائط لفترة طويلة قبل صلبه. ويعود تاريخ الدفن إلى القرن الثالث أو الرابع.

4- أقدم خريطة في أوروبا

وجد الباحثون أن سلسلة من النقوش على لوح حجري عمره 4000 عام في فرنسا، تمثل أقدم خريطة في أوروبا.

وقال الباحثون إن اللوح يحتوي على سلسلة من الخطوط التي تمثل نهر أوديت والوادي المحيط به في فرنسا، مساحتها 30 كيلومتراً في 21 كيلومتراً.

وعثر على اللوح الحجري بالفعل في عام 1900. وكشفت دراسة استخدمت المسح التصويري لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد مفصلة للبلاطة، أن النقوش تشكل خريطة.

5- عناق زوجين

منذ نحو 1500 عام، دُفن زوجان صينيان معاً في عناق. وعندما وجد علماء الآثار رفاتهما، كان احتضانهما لا يزال سليما على الرغم من مرور الوقت.

وكان عمر الرجل يراوح بين 29 و35 عاماً، وأصيب ببعض الإصابات، بما في ذلك كسر في ذراعه، وإصبع مفقود في يده اليمنى.

وكانت المرأة بين 35-40 سنة ولديها القليل من التجاويف، ولكن لم تظهر إصابات. ويتكهن الباحثون أنه بعد وفاة الرجل، ربما تكون المرأة قتلت نفسها لتسهيل دفنها في عناق مدهش.

6- أقدم مقبرة للحيوانات

اكتشفت مقبرة للحيوانات الأليفة عمرها 2000 عام. والتي قد تكون أقدم مثال معروف في العالم في برنيس، وهو ميناء على ساحل البحر الأحمر في مصر.

ويبدو أن الحيوانات المدفونة في هذه المقبرة نفقت لأسباب طبيعية وعولجت بعناية. ومنها كلب كبير ملفوف في بساط من أوراق النخيل.

وتشمل أيضاً الكلاب والقطط التي كانت كبيرة في العمر عندما نفقت. وربما تطلبت مساعدة من أصحابها لتناول الطعام.

7- ما قبل التاريخ

استُخدم موقع يعود إلى ما قبل التاريخ عمره 11000 عام في تركيا، ويسمى الآن «كاراهانتيب» لاستعراض عصور ما قبل التاريخ. وتضم المنطقة موقعاً أثرياً آخر فيه مبان كبيرة ومنحوتات لحيوانات ورؤوس بشرية.

وكلا الموقعين من أقدم المواقع الأثرية المعروفة التي شيدها الناس.

8- أقدم أثر للحرب

قال علماء الآثار إن مقبرة عمرها 4300 عام في سوريا، في موقع «تل بنات»، قد تكون أقدم نصب حرب معروف في العالم.

ويحتوي على جثث ما لا يقل عن 30 محارباً مع الخيول. وتذكر النقوش القديمة في بلاد ما بين النهرين كيف تم تكديس جثث قتلى الحرب في هيكل منظم للغاية.

9- رجل التنين

أبلغ علماء في الصين عن اكتشاف نوع بشري جديد يسمونه «هومو لونجي»، الذي يعني «رجل التنين».

ويُعرف من جمجمة عثر عليها عام 1933 ولكنها مخبأة في بئر أثناء الاحتلال الياباني للصين، حيث بقيت لمدة 85 عاماً حتى أعيد اكتشافها ودراستها.

وتعود الجمجمة إلى ما بين 309000 و138000 سنة مضت.

10- أقدم رسم شبح

حدد أمين متحف نقشاً على لوح بابلي عمره 3500 عام باعتباره أقدم تصوير معروف لشبح ذكر له لحية، ويبدو غاضباً بينما تقوده امرأة بحبل إلى العالم السفلي.

ويحتوي النقش اللوحي على تعويذة تهدف إلى طرد الشبح. ويحذر السطر الأخير من الطقوس «لا تنظر خلفك». ويوجد النقش اللوحي في المتحف البريطاني.