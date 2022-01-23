مركز الأرصاد الجوية يحذر من موجة برد وتوقعات سقوط ثلوج

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاحد من موجة برد تؤثر على مناطق شمال ليبيا مع سقوط امطار متفرقة.

وأضاف المركز. أن الأمطار تكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من يوم الغد خاصة على بعض مناطق الشمال الشرقي المنطقة الممتدة من المرج الجبل الأخضر حتى طبرق.

وذكر المركز. أن الأمطار تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وتوقع سقوط زخات (ثلجية) بداية من يوم الثلاثاء على مرتفعات الجبل الأخضر. خصوصاً (سيدي الحمري)، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأفاد المركز أنه من المتوقع تكّون ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي.

وأشار إلى أن البحر يكون مضطربًا على أغلب السواحل إلى شديد الاضطراب بداية من مساء الغد على الساحل الشرقي.