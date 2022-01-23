إخماد حريق بغابات النخيل في درج

23 يناير، 2022 2:42 ص
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أخبار ليبيا24

تمكنت فرق الإطفاء بقسم هيئة السلامة الوطنية في درج من إخماد حريق اندلع بغابة للنخيل بمنطقة أوقاز.

وقالت هيئة السلامة الوطنية إن رئيس القسم في درج، محمد جمال حصن، السيطرة على الحريق، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تعاملت لساعات بسبب سوء الأحوال الجوية مع الحريق بمساعدة قسم غدامس للسلامة الوطنية.

ونشر المجلس البلدي درج صور لاندلاع حرائق في غابات وادي أوقاز.

وعبّرت وزارة الحكم المحلي عن أسفها الشديد للحريق الذي تعرضت له غابات النخيل ببلدية درج.

وأكدت الوزارة، وقوفها وتضامنها مع الجهود المبذولة من المجلس البلدي في اخماد الحريق والتعامل مع هذه الكارثة ومساندتها وتقديم الدعم اللازم.

وقدّمت الوزارة، الشكر لجميع الأجهزة والمؤسسات التي تعاونت مع المجلس البلدي، ولكل المواطنين الذين تطوعوا وساهموا في عمليات الإطفاء والإنقاذ.

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23 يناير، 2022 2:42 ص
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