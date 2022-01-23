أودع 7.5 مليون دينار بصك مزور وقام بسحبها.. سقوط مزور هارب في قبضة الأمن بطبرق

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سقط في قبضة الأمن في طبرق شرق ليبيا مزور صك بقيمة 7.5 مليون دينار ليبي بعد نحو 8 سنوات من ارتكاب فعلته وهروبه بقيمة نصف مليون كاش من المبلغ والباقي صكوك مصدقة.

تعود الحادثة إلى سنة 2012 عندما قام شخص يدعى ” م.ن.ج” بإيداع صك مزور يحمل 7.5 مليون دينار في حسابة الشخصي بمصرف الجمهورية البطنان.

ووفقا للبلاغ المقدم لمركز شرطة المدينة التابع لمديرية أمن طبرق من قبل مدير المصرف، يعود الصك لحساب بمصرف الجمهورية فرع المطار بطرابلس، وهو حساب خاص لمصلحة جمارك مطار طرابلس.

وذكرت، مديرية أمن طبرق، المزور سحـب نصف مليون دينار ليبي من قيمة الصك، فيما قام بإخراج صكوك مصدقة بباقي المبلغ المذكور وايداعها بمصرف التجارة والتنمية.

البحث عن المزور

وأضافت، أنه بعد سحب المبلغ ورد اتصال من قبل مصرف الجمهورية المطار بطرابلس يفيد بأن الصك مزور. وقالت المديرية، “على الفور تم التواصل مع مصرف التجارة والتنمية طبرق والإبلاغ عن الصكوك الصادرة من مصرف الجمهورية.

وقالت، “عليه تم إيقاف معاملة الصكوك المذكورة وتم الاتصال بالمزور ولكن دون جدوى حيث لاذ بالفرار خارج ليبيا في ذاك الوقـت “.

وأضافت، “تم فتح محضر بالواقعة وإبلاغ مدير الأمن وإخطار النيابة العامة. وبالتحقيق والتحري وجمع المعلومات وبتوجيهات مدير الأمن تمكن مركز شرطة المدينة من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي”.

وقالت مديرية أمن طبرق، “بالاستدلال معه اعترف بأن هناك موظفا بالمصرف يدعى “و. ص. أ” هـو من قام بإعطائه الصك بالاتفاق فيما بينهم بإيداع المبلغ في حسابه وتحويله لمصرف آخر وتقسيم المبلغ بينهما”.

وأكدت المديرية، أن بالاستدلال معهم اعترفا بما نسب إليهما وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.