وليامز تلتقي الشامخي وتشدد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت

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أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سيفاني وليامز في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر. أنها ألتقت رئيس مجلس شيوخ ليبيا عمر الشامخي.

واوضحت وليامز أن حوار مثمرا جرى الخميس الماضي مع الشامخي تم فيه التشديد على أهمية إجراء الانتخابات. في أقرب وقت ممكن بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات.

وقالت وليامز “كما تشرفت بتلقي دعوة وجهها لي الشيخ الشماخي لزيارة بلدية الابرق”.

وفي سياق متصل ألتقت أمس الجمعة وليامز مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوغوونينغ. وركزا على قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية في ليبيا. بالتوازي مع الإبقاء على العملية الانتخابية في مسارها الصحيح.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز قد قالت إن صلاحيات البرلمان تتضمن تغيير الحكومة الحالية.

واستطردت الحكومة في تصريحات لسبوتينك أن تغيير الحكومة يتم بشروط محددة ونصاب قانوني معين.

وأضافت أن إنهاء الحكومة من اختصاصات البرلمان، لكن الاتفاقات المعترف بها دوليًا والتي وقعها الليبيون تحدد النصاب القانوني اللازم لذلك.

وأشارت وليامز إلى أنه لاتوجد أي رغبة لدى الليبيين بالعودة إلى الحرب، والانتخابات هي مفتاح الحل.

وحثت المستشارة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح للتركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير الحكومة سواء كان ذلك من صلاحيات البرلمان أم لا.

وأكدت أن ما يحتاجه الليبيون هو القدرة على الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار حكومة منتخبة تتمتع بالسيادة وتساعد في توحيد المؤسسات.