مطلقاً وعدا جديدا.. الدبيبة يُعلق على “ديربي” بنغازي

أخبار ليبيا 24

قبل انطلاق ديربي بنغازي، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وعدا جديدا باستكمال صيانة المدينة الرياضية ببنغازي وملاعبها، مشيرا أنها هدف أساسي في خطة عودة الحياة.

وفي تدوينة له عبر صفحته بـ فيسبوك علق الدبيبة على مباراة ديربي المدينة المقررة اليوم.. قائلا: ” ملعب شهداء بنينا يحتضن اليوم ديربي بنغازي بين فريقي النصر والأهلي بنغازي متمنيا أن تسود الروح الرياضية أجواء المباراة”.

ويأتي ذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب الذي سيواجه فيه فريق الأهلي بنغازي نظيره النصر. ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسيحتضن اللقاء المرتقب ملعب شهداء بنينا على تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.